Jan (85) en Henk (84) leven bij WZC Wapenveld met een blauw-wit hart

Bestuurs­cri­sis in Epe verscherpt: coalitie­par­tij dreigt met uitstappen

21 augustus Gemeentebelangen stapt uit de coalitie in Epe indien de grootste fracties niet snel orde op zaken stellen. Dat zegt fractievoorzitter Jan van Limburg. Hij noemt het onaanvaardbaar dat er nog steeds geen duidelijkheid is over de problemen in het college van burgemeester en wethouders. Na het opstappen van wethouder Robert Scholten en ook diens opvolger Michiel Wiersinga, is de ontstane vacature nog steeds niet ingevuld.