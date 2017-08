Jan de Hoop start petitie tegen vliegen boven Veluwe

Harderwijker verongelukt op vakantie in Turkije

25 augustus Bij een ernstig auto-ongeval in Turkije is dinsdag Harderwijker Ersin Ozbek (28) om het leven gekomen. Hij was daar op vakantie met zijn vrouw (29) en zoontje (5). Zij raakten gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Een vrouwelijk familielid uit Turkije, dat ook in de auto zat, belandde door het ongeval in een coma.