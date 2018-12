Jan is 84 jaar, maar kreeg toch contractverlenging: ‘Ik kan gewoon niet zonder’

Voorvech­ter speciaal onderwijs Brandsma uit Wezep benoemd tot Officier in de Orde van Oran­je-Nas­sau

18 december Jan Gerrit Brandsma uit Oldebroek, voorvechter van het speciaal onderwijs, is dinsdagavond benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de onderscheiding in Amersfoort uit handen van waarnemend burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff van Oldebroek.