Jan uit Elspeet kijkt ogen uit op WK schapen scheren: ‘Gi-gantisch’

,,Scheerders uit andere landen zijn veel beter. Wij hoeven niet te denken dat we wel even in de finale komen’’, zei hij voor vertrek tegen deze krant. Maar toch, elfde van de achttien in zijn categorie - scheren met de schaar - is allesbehalve slecht. ,,Het ging best goed, ja’’, erkent Van den Hardenberg (41). Helaas was hij op zaterdagochtend niet op zijn best. ,,We moesten vroeg beginnen terwijl het vrijdag laat was geworden. Het diner begon pas op negen uur ‘s avonds. Fransen zijn niet echt van de tijd hè’’.