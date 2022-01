Jan was 50 jaar terug de eerstgeborene in nieuwe gemeente Nunspeet: ‘Mensen vragen vaak of ik er veel aan over heb gehouden’

Jubileum­jaar in Ermelo en Nunspeet: ‘Vooral blij dat we niet bij Harderwijk werden gevoegd’

Morgen is het precies vijftig jaar geleden dat Ermelo zich afsplitste van Nunspeet en er dus twee zelfstandige gemeenten ontstonden. Vooral in Ermelo was de opluchting groot: hiermee ging een langgekoesterde wens in vervulling. ,,Ermeloërs moesten namelijk voor van alles naar Nunspeet, want daar stond het gemeentehuis’’, zegt oud-wethouder Eibert Kuiper (75).

31 december