Janneke Snijder (VVD) tijdelijk burgemeester van gemeente Oldebroek

Voormalig VVD-Kamerlid Janneke Snijder-Hazelhoff wordt de tijdelijke burgemeester van de gemeente Oldebroek. Dat is gistermiddag bekendgemaakt in het provinciehuis in Arnhem.

Snijder, geboren op tweede kerstdag 1952 in Nieuwe Pekela, heeft de nodige ervaring in de gemeentelijke politiek. Ze was in het verleden raadslid in Termunten en Delfzijl. In die laatste gemeente is ze tevens wethouder geweest. Ze zat vanaf 1999 met tussenpozen tot 2012 in de Tweede Kamer. In Den Haag hield ze zich vooral bezig met landbouw, voedselveiligheid en biotechnologie. Daarna keerde ze terug naar de provincie Groningen waar ze eind 2013 waarnemend burgemeester werd van de gemeente Bellingwedde. Door een fusie met de gemeente Vlagtwedde stopte haar werk 1 januari 2018.

Oldebroek krijgt met Snijder, woonachtig in het Groningse Wagenborgen, tevens een Ridder in de Orde van Oranje-Nassau als eerste burger. Ze begint maandag officieel aan haar tijdelijke baan in Oldebroek.

,,Ik ben blij verrast, een schot in de roos", reageert VVD-raadslid Henk Kemp op de benoeming van partijgenoot Snijder. Kemp moet zich in de gemeenteraad van Oldebroek al jaren als eenling staande houden tussen de christelijke meerderheid. ,,Bij gelijke geschiktheid had een vrouw mijn voorkeur, want niet eerder heeft deze gemeente een vrouwelijke burgemeester gehad. Snijder is een gelouterd bestuurder met veel ervaring in de Tweede Kamer. En hoewel een burgemeester natuurlijk van alle partijen is, spreekt een liberaal mij net wat meer aan dan iemand van een andere partij."

Oldebroek moest op zoek naar een tijdelijke burgemeester, omdat Adriaan Hoogendoorn (ChristenUnie) na bijna zeven jaar vertrok. Vorige week nam hij afscheid van de gemeente. Hij wordt maandag benoemd tot burgemeester van Midden-Groningen.