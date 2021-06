Japanse kunstenares bouwt voor IJsselbiënnale kamer in de vorm van een oor langs de dijk bij Marle

,,You should go upstairs’’, is het advies van kunstenares Sachi Miyachi. Daar, helemaal bovenin het houten kunstwerk onderaan de dijk, heeft de bezoeker een prachtig uitzicht over het landschap aan de ene kant en de IJssel aan de andere kant. Tegelijkertijd valt de stilte op, het ruisen van de populieren rondom het werk – en wie naar beneden kijkt ziet de ronding van het ‘oor’, neergelegd door de afgezaagde takken van diezelfde populieren.