Aart Ten Have (51) deed een oproep, al drie maanden geleden: wie wil af en toe met hem een treinreisje maken? Aart kent het spoorboekje uit zijn hoofd, maar durft niet alleen met de trein. De kans is te groot dat hij ergens belandt waar hij niet wezen wil. Niemand reageerde op zijn vraag bij het Oranjefonds. Dus blijft hij nu meestal alleen op het perron achter en moet hij het doen met het kijken naar de treinen.

,,Nu hebben we met twee mensen contact die graag willen helpen‘’, zegt Helene Ram. ,,En hebben ongelooflijk veel mensen laten weten dat ze het zo'n bijzonder verhaal vinden. We gaan snel afspreken met deze mensen. Aart is er heel erg blij mee. Aan eentje hadden we genoeg, dus dit is hartstikke mooi.