Jarno ziet zijn geliefde camperbus in vlammen opgaan in Oldebroek: ‘Mijn hart doet pijn’

Toen Jarno vanmorgen met het busje onderweg was naar zijn werk voelde hij al snel dat er iets niet goed was. ,,Hij ging over 2 cilinders lopen, van de 4. Ik wilde stoppen, maar moest even een veilig plekje zoeken, ik wilde kijken of er wat vanaf geschoten was. Ik deed de motorkap los en brandde meteen mijn vingers; die was gloeiend heet. Toen was het gelijk één grote vuurbal.’’