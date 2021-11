Je eigen grafkist maken, dat kan binnenkort in Epe dankzij Bert Jan Boss

Laat de viskotters terugkeren naar de oude haven van Harderwijk, betoogt schrijver van boek: ‘Ze zijn gewoon weggejaagd’

De Harderwijkse vissersvloot is onzichtbaar. Geen bewoner of geen toerist die de kotters nog ziet. ,,Doodzonde”, oordeelt Cor Jansen in zijn boek De Harderwijkse visserij anno 2021 – een verborgen schat. De auteur praat binnenkort met burgemeester Harm-Jan van Schaik over zijn boek. Dan kan hij ook zijn stokpaardje toelichten: breng de schepen terug waar ze horen, in de Vissershaven.

