Jeugd Harderwijk schiet nieuwbouw voor dementerende ouderen in gang

Boerhaavelaan 8 biedt straks ruimte aan 48 cliënten van de Zorggroep, die daar kunnen wonen in een eigen wooneenheid die is afgestemd op hun behoeften. Middenin de Harderwijkse samenleving, zo is het idee, en vlakbij voorzieningen, waaronder winkelcentrum Tweelingstad. Er komen naast een binnentuin veel algemene ruimtes. Het gebouw wordt energiezuinig en is voor meerdere doelgroepen geschikt. De komende decennia zal het gebruikt worden voor zorgbehoevende ouderen.