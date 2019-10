Jeugdlintje lonkt voor de jonge held of vrijwilliger in Harderwijk

Kinderburgemeester Isabella Hoeve is samen met de ‘echte’ Harm-Jan van Schaik op zoek naar kandidaten voor het Harderwijks Jeugdlintje. In een video doen zij hiervoor een oproep.

Kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 23 jaar komen voor het lintje in aanmerking. Tenminste, als zij een voorbeeld zijn voor hun leeftijdsgenoten door vrijwillig te helpen bij ‘een mooier en beter Harderwijk'. Het dus ook verdíenen om in het zonnetje te worden gezet.

Helden en vrijwilligers

Vrijwilligerswerk doen bij een culturele vereniging of sportclub en hulp bieden aan mensen met een handicap of ziekte zijn enkele voorbeelden die goed kunnen zijn voor een jeugdlintje. Maar ook jongeren die activiteiten in de wijk organiseren voor een goed doel, langdurig voor een ziek familielid zorgen of een heldendaad hebben verricht, zijn geschikte kandidaten.

Inwoners, organisaties en verenigingen kunnen kinderen en jongeren voor 10 november aanmelden via het formulier op de website van de gemeente Harderwijk. Wie foto's, filmpjes of andere bijlagen wil insturen kan daarvoor gebruik maken van het mailadres jeugdlintje@harderwijk.nl. Via dat adres kunnen ook vragen worden gesteld over het Harderwijks Jeugdlintje.

Bijzonder en uitstraling