Putter familie na brand in boerderij: ‘Dan ben je dus opeens dakloos’

15:20 Best mooi zo'n houten huis met rieten dak, maar de familie Vliek in Putten is er helemaal klaar mee. ,,Nieuwbouw doen we met steen en dakpan’’, klinkt het resoluut, nadat zaterdagavond hun uit 1887 stammende boerderij aan de Roosendaalseweg goeddeels afbrandde. ,,Het was heftig, maar we zijn er tenminste allemaal nog.’’