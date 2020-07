Johan (45) poetst voetbalsloffen, verkoopt ze voor een prikkie en spekt de clubkas van VSCO’61 in Oosterwolde

René uit Vaassen heeft de mooiste truck van Nederland: ‘Gewoon stoer, strak en netjes’

12:38 Poetsen, poetsen en nog eens poetsen. Chauffeur René Maat uit Vaassen steekt ontelbaar veel uren en liefde in het onderhoud van zijn combinatie. En dat betaalt zich uit. Maat heeft de Mooiste Truck van Nederland in de categorie bulk- en tanktransport. Hem zien? Dat is geluk hebben.