John eist tonnen van Epe voor omstreden sloop van kiosk bij hertenkamp

Het is niet voor het eerst dat Epe met een forse claim wordt geconfronteerd. Twee maanden geleden werd de gemeente veroordeeld wegens onbehoorlijk bestuur in een jarenlang spelend conflict over de bouw van een bouwmarkt. Daarin moet de gemeente bouwmarktondernemer Cees Filippo bijna een half miljoen euro betalen. Filippo had ruim 7 miljoen euro geëist en kan nog in beroep gaan in een poging om een hogere schadeloosstelling af te dwingen. Hij procedeert al sinds 2008.