Jong hiphoptalent wordt klaargestoomd in Harderwijk: ‘Je moet ze van de zolderkamer af trekken’

Kaarspro­test bij Ronny in Elspeet voelt als afscheid van ambachte­lij­ke bakker: 'Hier is niet tegenop te werken'

Kaarsen in de vorm van een hartje en een donkerkleurig A4’tje. Het voelt alsof in Elspeet afscheid wordt genomen van de ambachtelijke bakker. Eigenaar Ronny van der Horst glimlacht om de onbedoelde symboliek: ,,Maar dagelijks vragen we ons af hoe lang we dit kunnen volhouden.”

23 oktober