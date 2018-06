Daar zijn ze weer: de scho(o)leksters van het Groeven­beek College in Ermelo

16:41 Op het Groevenbeek College in Ermelo weten ze al niet beter dan dat elk voorjaar een stel scholeksters nestelt op het dak van de aula. Ook nu weer scharrelt een drietal kiekens van deze weidevogels tussen de kiezels. ,,Best slim, want voor een vos of hermelijn hoeven ze nu niet bang te zijn."