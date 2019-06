Jonge Harderwijker schrikt zich rot van dwangsom: ‘dit ruikt naar ondernemertje pesten’

Inmiddels draait de zaak prima, maar Maurits ‘t Jong houdt wel een zure nasmaak over aan het openingsweekend van zijn onderneming Squash Harderwijk. Na maanden van voorbereiding en keihard werken zou op zaterdag 11 mei de zaak feestelijk in gebruik genomen worden, meldde hij enkele dagen eerder vrolijk in de Stentor. Prompt kreeg hij op vrijdag een gemeentelijk telefoontje dat hij niet mocht openen. Gevolgd door een schriftelijke waarschuwing dat als hij dat toch doet, een dwangsom van 20.000 euro volgt.