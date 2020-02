Jonge honden springen met mini-karts in gat dat Harders Plaza in Harderwijk achterlaat

Maurits: ,,We zijn allebei enorme fans van Formule 1 en Max Verstappen. Een tijdje geleden zagen we op YouTube een grappig filmpje voorbijkomen met Max en zijn oud-collega Daniel Ricciardo waarin ze tegen elkaar racen in piepkleine karretjes. Ondernemen zit ons in het bloed en we zagen daar al snel kansen in, zeker nu de kartbaan in Harders Plaza is gesloten. We verdiepten ons erin en ontdekten dat nog nergens in Nederland een driftbaan met zulke karretjes bestaat.’’