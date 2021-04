Jonge huurders krijgen voorrang in Heerde

Tjardo uit Putten is misschien wel de mooiste man van Nederland

6:12 Hij zag zichzelf nooit model worden, maar nu hij eenmaal in de race is voor Misters of The Netherlands, geeft hij zich er helemaal aan over. Tjardo Vollema (21) uit Putten staat zaterdag met 31 andere Nederlandse mannen in de finale en rust niet voordat hij die titel op zijn naam kan zetten. ,,Nu ik zover ben gekomen, wil ik winnen ook.”