Jonge moeder neemt plek over van mannelijke collega ChristenUnie

Stichting ziet volop kansen voor Apeldoorns Kanaal

6:25 Een Kanaalweek vol activiteiten, een trekschuit in het kanaal, een zeilschool en een stadsstrand. Ideeën om het Apeldoornse Kanaal nieuw leven in te blazen zijn er te over. Ben Denekamp en Yuri Koster gaan met de stichting Beleef Het Kanaal echt aan de slag.