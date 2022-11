Jonge wolf op Hoge Veluwe mag niet beschoten worden met verfkogels

Met video Velu­wenaren Marcel en Paul scoren met WK-lied en ara-bier­tje: ‘Opbrengst voor Amnesty Internatio­nal’

Publicaties in de kranten, online en een optreden bij talkshow Beau op nationale televisie en een eigen ara-biertje. De mannen achter het WK-liedje Lekker in de olie, geen gesjeik moeten vooral lachen om de populariteit van hun uit de hand gelopen grap, zoals ze het zelf noemen. ,,Maar we zijn nog niet geboekt hoor.”

28 november