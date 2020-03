Jonge wolf overleeft aanrijding bij Epe niet

Veluwse zorgen over natuurbran­den nemen toe

9:13 De twee brandweerkorpsen in de gemeente Nunspeet moesten vorig jaar 13 keer uitrukken voor een natuurbrand. In 2018 lag dat aantal zelfs op 35 acties. In alle gevallen was de brandweer er op tijd bij, zodat een ramp kon worden afgewend. Het laat echter zien dat gevaar van natuurbranden reëel is. Daarom zet de gemeente Nunspeet actief in op preventie.