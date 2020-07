Jongeren die hotelkamer in Elspeet sloopten gaan schade vergoeden

Negen maanden cel voor eenzame man (73) uit Wapenveld voor in brand steken gordijn

14:05 Een 73-jarige man uit Wapenveld is veroordeeld tot negen maanden cel voor brandstichting in zijn eigen huis. Hij stak op 4 januari dit jaar een gordijn in brand, De schade bleef beperkt doordat buren de brand blusten, maar het risico bestond dat het vuur oversloeg naar een bovenliggende woning in het pand.