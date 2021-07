Jongeren gooien brandende jerrycan benzine in zwembad in Ermelo: ‘Foute keus!’

Wachtgeld opgestapte wethouder in Epe maakt emoties los bij partij Nieuwe Lijn

27 juli Het wachtgeld van de opgestapte Eper wethouder Michiel Wiersinga maakt veel emoties los bij diens partij Nieuwe Lijn. In een statement op zijn Facebookpagina klaagt de grootste fractie in de Eper gemeenteraad over suggestieve en onjuiste berichtgeving in deze krant. Die meldde dat Wiersinga het recht op 144.630 euro wachtgeld verwierf, doordat hij zijn ontslag indiende na drie maanden plus een paar dagen wethouder te zijn geweest. Met het statement oogst de partij vrijwel geen bijval, maar een stroom van kritiek.