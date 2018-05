Jongeren willen betere skatebaan Putten

Omdat de oude skatebaan in Putten nogal verouderd is en te klein voor hedendaagse skaters, willen jongeren in Putten graag een betere skatebaan aan de Van Geenstraat.

Via een Burgerinitiatief hebben ze hun verzoek op de agenda gekregen van de gemeenteraad van Putten.

Lars van Spriel (24) en Gavin Meijer (15) zijn de initiatiefnemers. Lars is BMX’er en longboarder, Gavin is skater. ,,De skatebaan aan de Van Geenstraat ligt er nu 26 jaar en hij is oud en versleten,’’ zeggen de sporters terwijl ze rondjes fietsen en skaten. Af en toe springen ze in de halfpipe, maar het ijzeren ding is hobbelig, met hinderlijk scherpe randen. Voor de fiets is hij te klein. Drie jaar geleden is een laatste attribuut op de skatebaan bijgeplaatst, dat nog redelijk voldoet, maar als totaal is de Puttense skatebaan niet meer van deze tijd, volgens de skaters.

Longboard

,,Er zijn vijftig tot zestig skaters in Putten die soms hier komen,’’ zeggen de jongens. ,,Maar als je echt wil skaten moet je naar Amersfoort of naar Harderwijk. Hier lukt dat niet. Voor de longboard en de BMX is deze halfpipe te klein. De skatebaan komt uit de jaren negentig, toen er nog vooral inline skeelers waren. Nu is longboarden in en BMX-en. De indeling van de skatebaan is voor die gebruikers onhandig.’’

Volledig scherm Lars van Spriel op de BMX en Gavin Meijer met skateboard. © Ruben Schipper

Pool

Er is aan de Van Geenstraat ruimte genoeg om een uitgebreidere en betere skatebaan neer te leggen, volgens de initiatiefnemers. ,,Dat voetbalveld naast de skatebaan wordt nooit gebruikt. Eén doel is weg. Als je op het andere doel schiet vliegt de bal in het water. Er zijn hier nooit voetballers. Op het veld kan de uitbreiding van de skatebaan komen. Een grote halfpipe, een quarterpipe en een pool willen we. Niet van metaal maar van beton. Een pool is een soort verdiept zwembad waar je in kan skaten. Als er een nieuwe skatebaa is, komen er meer skaters naartoe. Dat zie je in Harderwijk. Daar zitten altijd skaters, van alle leeftijden.’’

Handtekeningen