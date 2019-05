Jongerenraad Ermelo brengt woonwensen jeugd in kaart met enquête

Welke richting dat precies moet zijn, is nog niet duidelijk. Daar moet de enquête juist een beetje helderheid over verschaffen. Woningzoekende jongeren nemen de laatste maanden - via onder meer de Jongerenraad en het CDJA - in elk geval het heft in eigen handen. Mede dankzij hun inzet heeft de raad op 4 april een motie aangenomen, waarin ze het college opdraag zo snel mogelijk met concrete voorstellen te komen voor het realiseren van tijdelijke goedkope huurwoningen. Wethouder Laurens Klappe en ook woningstichting Uwoon onderzoeken momenteel driftig de mogelijkheden. Tiny houses, containerwoningen en zelfs het plaatsen van tijdelijke woningen in achtertuinen behoren tot de mogelijkheden.