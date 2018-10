Jongerenraad Ermelo na onderzoek zwembad: 'ga voor recreatiebad'

,,Ons advies aan de gemeente raad luidt dan ook: ga voor een zwembad inclusief recreatiebad", zegt voorzitter Daniel Hofman. Of dat ook gaat gebeuren, is maar zeer de vraag. De vier coalitiepartijen (VVD, SGP, Progressief Ermelo en BurgerBelangen) roepen al vanaf de verkiezingen dat ze liever voor een afgeslankte vorm van Calluna gaan. Met wedstrijdbad, doelgroepenbad en recreatiedeel van 50 in plaats van de in juli vorig jaar overeengekomen 150 vierkante meter. Hoofdreden: door gestegen kosten kunnen is het niet meer te bouwen voor de 21 miljoen die beschikbaar is gesteld.