Jos slaat graag een balletje bij De Nunspeetse en voorkomt met plezier tikfouten op de website

,,Zo'n 25 jaar geleden kwam ik voor het eerst in contact met golf. We deden een clinic met collega's, dat vond ik heel leuk. Drie jaar later stonden we weer samen op de baan. Met een paar collega's besloten we les te nemen en zo heb ik het golfvaardigheidsbewijs gehaald. We hebben toen een jaartje overal en nergens gespeeld.