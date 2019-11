Jubilerend CCNV Harderwijk gezien door de ogen van opa, zoon en kleinzoon Van den Berg

Henk, jaargang 1966/1967: ,,Hoewel ik maar een jaar op de school heb gezeten, en ondanks het feit dat het meer dan een halve eeuw geleden is, bewaar ik goede herinneringen aan de school. Dat was toen nog HBS en Gymnasium. Vooral nu ik hier weer binnen sta, komt er weer veel terug. Nu is alles wit en modern, maar de de lokalen waren toen nog authentiek, met veel donkere tinten. Het waren echt ‘huiskamers’ van de leerkrachten; als een soort spiegel van hun persoonlijkheid. De hiërarchie was strikt: de leraar was ‘meneer of mevrouw’ en er was geen ruimte voor tegenspraak of discussie.