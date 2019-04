Jubilerende Brasserie Staverden haalt ouderen het huis uit

In Beeld Zo geniet Oost-Nederland van een zonovergo­ten paasweek­end

18:15 Tijdens het paasweekend trekt Nederland er massaal op uit, maar genieten van het prachtige lenteweer kan ook rondom het huis. Even lekker luieren in de tuin, met de voetjes in een teiltje of even snel een ijsje halen bij de plaatselijke ijsboer. Zo geniet Oost-Nederland tijdens het paasweekend van het stralende weer.