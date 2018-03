Jumbo Harderwijk doet beroep op gemeenteraad: Laat ons zondag open zijn

De eigenaren van de Jumbo supermarkten in Harderwijk doen een dringend beroep op de nieuwe gemeenteraad: 'Laat ons op zondag van 12.00 tot 18.00 uur open zijn'. Ze wijzen de raadsleden onder meer op het feit dat ze volgens de CAO niemand op zondag mogen laten werken die dat niet wil.

Rond de eventuele invoering van koopzondagen in Harderwijk is de afgelopen maanden veel te doen geweest. Met de nieuwe gemeenteraad hopen Johan van der Wardt (Jumbo Tweelingstad) en Jan Daamen (Jumbo Harderwijk Drielanden en Stadsweiden) zaken te doen. De ondernemers stellen omzet te verliezen aan supermarkten in buurgemeenten als Zeewolde en Nijkerk.

Eten weggooien

'Na de twee proefkoopzondagen krijgen we steeds meer vragen van consumenten wanneer wij open gaan'', stelt Daamen in de brief aan de nieuwe fracties. Een ander argument dat door hem wordt aangedragen is dat er nu geregeld op zaterdag na sluitingstijd versproducten worden weggegooid die op zondag nog prima te verkopen zouden zijn.