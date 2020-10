Juriën gaat viraal met vermiste winkelwagentjes in Wezep: 20 karretjes terug, nog 30 te gaan

,,Het is gigantisch uit de hand gelopen", zegt De Ruiter bijna een week later. ,,Het was bij 3FM, Slam FM, Veronica Inside, Omroep Gelderland, Jinek, Editie.nl. Dat had ik allemaal niet verwacht. Mijn oproep is iets lokaals, maar het probleem speelt eigenlijk bij alle supermarkten in een woonwijk. En iedereen weet nu dat Wezep een Plus heeft. Dat is mooi mee genomen.”