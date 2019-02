Jury Ermelo in de Zon gaat voor Oener bedrijf

De actie is geïnspireerd op de succesvolle zonnepanelenactie van bureau Veluwe Duurzaam in Harderwijk. Het idee is dat deelnemers gezamenlijk panelen inkopen. Het bedrijf en soort zonnepanelen worden gekozen via een jury met daarin zes kundige inwoners van de gemeente. In Harderwijk besloten uiteindelijk 240 van de 600 inschrijvers mee te doen. In Ermelo hebben zich tot nu toe 360 huishoudens ingeschreven. Zij krijgen het aanbod van Aalberts opgestuurd dat bestaat uit twee types zonnepanelen en omvormers in verschillende prijsklassen.