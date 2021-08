Justin na corona en zomerstorm nu verslagen door brand in zijn restaurant Prima in Nunspeet: ‘We zijn kapot’

video Stallen Elspeet waarin 222 kalveren omkwamen bij brand maken mogelijk plaats voor woningen

17 augustus Het is nog maar de vraag of er kalveren terugkeren in de schuren van de familie De Bruin in Elspeet. Bij een grote stalbrand kwamen daar in juni 222 kalveren om het leven. Door snel ingrijpen van campinggasten konden 360 andere kalveren worden gered. De Bruin wil woningen laten bouwen op het perceel, de stal staat nu nog leeg.