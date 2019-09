Justitie eist werkstraf in megafraude rond oud-apotheker met vestiging in Vaassen

Tegen voormalig apotheker Robert M. uit Sibculo is een werkstraf geëist van 240 uur vanwege grootschalige medicijnenfraude. Volgens het OM heeft hij in de periode tussen 2009 en 2011 voor 720.000 euro aan valse declaraties ingediend met zijn voormalig apotheek in Vaassen. Eerder moest hij al bijna 1 miljoen euro aan onterechte declaraties terugbetalen aan verzekeraars.

Robert M. (59) staat terecht vanwege ‘stelselmatige declaratiefraude’ met medicatie. Volgens het OM maakte M. zich schuldig aan valsheid in geschrifte rond zorgverzekeringsfraude. Dat zou zijn gebeurd tussen 2009 en 2011 waarmee 720.000 euro aan valse declaraties zijn ingediend. Tot 2016 had M. een groot aantal apotheken in onder meer Epe en Utrecht. In november 2011 sloot hij zijn apotheek in Vaassen, waar de fraude zou hebben plaatsgevonden.

1 miljoen

In 2014 deden oud zorgverzekeraar Agis (nu Zilveren Kruis), ONVZ en Menzis aangifte, waarna M. verschillende keren voor de civiele rechter verscheen. Ook zijn schikkingen getroffen. Uiteindelijk zijn de verzekeraars voor 1,2 miljoen euro benadeeld. Een groot deel moest hij terugbetalen, oordeelde de civiele rechtbank. Op dit moment staat nog een bedrag open van bijna 300.000 euro.

Na de civiele procedure kreeg de voormalig apotheker een - inmiddels onherroepelijk - beroepsverbod opgelegd door het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg en startte de FIOD een strafrechtelijk onderzoek.

Valse declaraties

Voormalig apotheker M. zou volgens het OM onder meer grote bedragen hebben gedeclareerd voor dagelijkse bezorging van medicatie, terwijl dit wekelijks gebeurde. Het ging om een bedrag van 443.000 euro wat ‘vals’ is gedeclareerd. Ook zou M. grote aantallen medicatiecassettes ter waarde van 277.000 euro gedeclareerd, terwijl geen cassettes zijn bereid en geleverd aan patiënten.

Woordvoerder Marieke van der Molen van het OM zei daar eerder over: ,,We moeten kunnen vertrouwen dat declaraties van een apotheker bij zorgverzekeraars juist zijn. Misbruik van vertrouwen kan het systeem ondermijnen.” Volgens de officier van justitie is de eis van 240 uur werkstraf mede gebaseerd op het feit dat de fraude lange tijd geleden speelde.

Quote Bij het indienen van declara­ties heb ik geen enkele rol in gespeeld Robert M., Voormalig apotheker

‘Geen enkele rol’

In de rechtszaal sprak M. uitgebreid en op kalme toon. De voormalig apotheker wilde graag zijn verhaal doen. Volgens M. was hij niet diegene die de declaraties indiende, maar zijn compagnon en mede-eigenaar. Hij ontkent in alle toonaarden. ,,Bij het indienen van deze declaraties heb ik geen enkele rol in gespeeld. Ik ben er zelfs bijzonder van geschrokken toen dit boven tafel kwam.”

De frauduleuze apotheker woonde lange tijd in Veessen en was graag geziene ondernemer in de omgeving. Ook was hij voorzitter van de plaatselijke afdeling van de Rotary Club. Hij heeft zijn woning in Veessen waar hij jarenlang woonde ‘noodgedwongen verkocht’ vertelde hij in de rechtbank. ,,Dit heeft een enorme impact.”