Justitie gaat Alberto Stegeman vervolgen voor plaatsen nepbom op Legerplaats Oldebroek

Wethouder Van der Wal gedeputeer­de: mooie stap, met pijn in het hart

16:13 Een mooie stap die ze met pijn in het hart zet. De Harderwijkse VVD-wethouder Christianne van der Wal is over twee weken gedeputeerde van Gelderland. Ze blijft wel partijvoorzitter van de VVD.