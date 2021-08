KAART | Besmettingen nemen licht toe, uitschieters Heerde, Hattem en Nunspeet

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal coronabesmettingen in de regio neemt licht toe. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Met name Heerde, Hattem en Nunspeet laten hogere cijfers zien. Ommen heeft na twee dagen van toenemende besmettingen weer een dalende lijn ingezet.

In Hattem steeg het aantal besmettingen van 0 naar 16,4 op 100.000 inwoners. Heerde ging van 16 naar 42,6 en Nunspeet van 3,6 naar 14,3. Ook zijn er plaatsen waar het aantal besmettingen omlaag ging. Ommen heeft nu 16,4 coronabesmettingen op 100.000 inwoners, dat was gisteren nog 32,8.

In lijn landelijk beeld

De cijfers lopen in lijn met het landelijke beeld. Dat laat zien dat na een aantal weken van daling nu de besmettingen weer stijgen. In de afgelopen week zijn in heel Nederland 17.315 positieve tests geregistreerd. Dat is 4,5 procent meer dan de week ervoor. Toen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 16.564 meldingen.

Reproductiegetal boven de 1

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, stijgt ook licht. Het cijfer is voor het eerst in ongeveer een maand boven de 1 gekomen. Het staat nu op 1,01, terwijl het op vrijdag 0,97 was. Bij een getal van rond de 1 is de uitbraak stabiel. Hoe verder het getal erboven komt, hoe sneller het aantal besmettingen toeneemt. Als het getal onder de 1 komt, kan de uitbraak langzaam doven doordat het virus dan steeds meer moeite heeft om nieuwe mensen te besmetten.

De cijfers van de veiligheidsregio’s laten ook zien dat er een stijging van het aantal coronabesmettingen gaande is. IJsselland blijft op risiconiveau ‘zorgelijk’ staan en heeft vandaag 109 positieve testen op de teller. Het gemiddelde over de afgelopen week was 86. De veiligheidsregio Noord- Oost Gelderland steeg van 95 besmettingen gemiddeld naar 139, en krijgt van het RIVM het risiconiveau ‘zeer zorgelijk’. Flevoland laat, tegen de lijn in, een daling zien: vandaag waren er 82 positieve testen tegenover een gemiddelde van 106 de afgelopen week. Wel blijft Flevoland op het risiconiveau 4 staan, en dat is ‘zeer ernstig’.

Het aantal ziekenhuisopnames is in de regio te verwaarlozen. In Flevoland is één ziekenhuisopname gemeld, in IJsselland en Noord- Oost Gelderland belandde niemand in het ziekenhuis door COVID-19.

