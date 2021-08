Kalf van orka Morgan op Tenerife overleden

Orka Morgan nog zeker twee weken in Harderwijk

24 maart AMSTERDAM/ HARDERWIJK - Orka Morgan blijft nog minstens 2 weken in het Dolfinarium in Harderwijk. De Amsterdamse rechter doet pas over twee weken, op 21 november, uitspraak over het kort geding tussen het Dolfinarium in Harderwijk en de Orca Coalitie. Het lukt de rechtbank gezien de omvang van het groeiende dossier niet om eerder uitspraak te doen.