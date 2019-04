Kalveren omgekomen bij brand in 't Harde

Het vuur, dat afgelopen nacht rond half twee werd ontdekt, werd bestreden door de brandweerkorpsen van Elburg en Oldebroek. Omdat er in de stal kalveren en koeien stonden, werd door de meldkamer van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland direct opgeschaald naar middelbrand. Door snel optreden van de boer en de brandweer kon het in brand staande stro snel worden geblust. Daarmee werd uitbreiding van het vuur voorkomen. Over de oorzaak van de brand is op dit moment niets bekend.