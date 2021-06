Kalveren omgekomen bij grote brand in Elspeet, drie stallen verwoest

Epe komt nog voor de zomer met voorstel­len om bestuurs­cul­tuur te verbeteren

6:33 Hoe kan de bestuurscultuur in Epe worden verbeterd? Een plan daarvoor wordt nog voor de zomervakantie aangeboden aan de gemeenteraad. Dat melden burgemeester en wethouders, nu een 'quickscan’ over het functioneren van de lokale democratie is afgerond. Dat onderzoek werd ingesteld nadat ophef was ontstaan over de manier waarop Epe omgaat met 'burgerparticipatie’.