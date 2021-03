Kalverhouder Kees uit Oldebroek: ‘Met dit voorstel is alles voor niks geweest’

Je stem uitbrengen kan al in de autostem­straat in Harderwijk: ‘Dit is hoe het in de toekomst gaat’

16 maart Je stem uitbrengen achter het stuur in de autostemstraat in Harderwijk, het is even wennen, maar in elk geval coronaproof en veilig. Voor het eerst heeft de gemeente Harderwijk drie dagen lang twee drive-instemlocaties in gebruik. Als het een succes is, wordt dit experiment in de toekomst herhaald.