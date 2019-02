Kamerlid Helma Lodders bij Timeflex Harderwijk: ‘bizar dat er zo veel fouten worden gemaakt bij uitbetalen salaris’

Ze zei dat tijdens een werkbezoek op maandag 11 februari aan de Harderwijkse vestiging van het bedrijf Timeflex, dat gespecialiseerd is in loonadministratie.

Lodders heeft tijdens haar werkbezoek informatie ingewonnen over fouten en onduidelijkheden bij loonstroken, waarvoor Timeflex aandacht vraag via de website kloptmijnloon.nl. Onderzoeker Adriaan Bruinink van Timeflex stelt dat 1 of de 5 loonstrookjes fouten bevat en dat er op vrij grote schaal door werkgevers te weinig loon wordt uitbetaald aan werknemers of dat er te veel belasting wordt betaald.