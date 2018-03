Steun voor 'bezorgde Ermeloërs': dialoog met burger moet beter

6:00 Een breed gedragen sentiment onder de Ermelose bevolking of de ergernis van een enkeling? De politiek in het dorp reageert heel divers op de noodkreet in de Stentor van een groep bezorgde Ermeloërs over het in hun ogen falende gemeentebestuur. Over een ding zijn ze het wel eens: de communicatie met de burger moet beter.