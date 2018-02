Het Waterschap Vallei en Veluwe vertelt tijdens de bijeenkomst wat het zogeheten 'voorkeursalternatief' ten behoeve van de verbeteringen inhoudt. De dijk zal per dijksegment worden verbeterd omdat de dijk tussen de keersluis Het Bastion in Hattem en het Kloosterbos in Wapenveld niet meer voldoet aan de normen die door de Rijksoverheid zijn gesteld in het Deltaprogramma. Om de dijken weer op orde te krijgen, werken de waterschappen en Rijkswaterstaat intensief samen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit programma is onderdeel van het Deltaprogramma dat erop is gericht om Nederland ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen.