Kappen is noodzaak: lariksbomen houden door droogte en kever geen stand in Veluwse bossen

Run op tickets voor Donkere Dagen Festival in Harderwijk

15 december De kaartverkoop voor het Donkere Dagen Festival in Harderwijk is nog maar een week van start. En nu al, is een van de vijf routes uitverkocht. Wie Kit For The Delicate, Linde Baaijens en Classic Water in een huiskamer rond de Vischmarkt had willen zien, vist achter het net.