Karatetrap en mokerslagen bestraft bij boerenprotest Kootwijkerbroek: ‘Van politie moet je afblijven’

Vrienden van het St Jansdal maken het voor patiënten in het ziekenhuis een stukje aangenamer

Waar Ziekenhuis St Jansdal garant staat voor de primaire zorg, zorgt de Stichting Vrienden van het St Jansdal in Harderwijk of Lelystad voor een aangenaam verblijf. Alle ogen van de stichting, die in december dertig jaar bestaat, zijn nu gericht op de in aanbouw zijnde ziekenhuisvleugel van het ziekenhuis in Harderwijk. ,,Onder meer op de kinderafdeling maken we er iets moois van.’’

30 november