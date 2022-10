Kasteel krijgt grotere rol in Vaassen: Cannenburch wordt ‘ontvangstlocatie’ voor toeristen

Appartemen­ten in Heerde? Prima, maar die grote rode beuken moet ten koste van alles worden gespaard

De monumentale rode beuken aan de Zwolseweg in Heerde moeten een beschermde status krijgen in het nog vast te stellen bestemmingsplan voor de locatie van het voormalige politiebureau. Daar moeten tien appartementen komen, maar de buurt is bang voor schade aan de bomen tijdens de bouw. Tot er een uitspraak is van de bezwarencommissie mag er niet meer worden gewerkt.

9 oktober