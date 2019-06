Kat Kito leert kinderen anders naar Veluws erfgoed kijken

Kat Kito helpt kleuters op een speelse en educatieve manier naar cultureel erfgoed te kijken. Dat deed hij eerder al in Hattem, in zijn rol als Dijkpoortkat. En dat gaat hij nu ook doen in Heerde, als logé op het statige landgoed Bonenburg. Zijn ervaringen daar staan opgetekend in het boek ‘Kito op Huize Bonenburg’ dat gisteren op basisschool het Kristal in Heerde werd gepresenteerd.