Katholieke kerk in Harderwijk zet breed in op Allerzielen om zich op de kaart te zetten

Zieltjes winnen is niet de insteek. Maar de katholieke kerk in Harderwijk is wel een koers ingeslagen waarbij de blik gericht is buiten de eigen parochie. ,,We willen graag naar buiten treden om mensen meer te laten zien wat we doen", zegt de lokale bestuursvoorzitter Paul Kempers. De openbare uitnodiging om tijdens Allerzielen de overledenen te herdenken past in dat plaatje.

Allerzielen noemt Kempers het ‘unique selling point’ van de katholieke kerk dat andere kerken niet kennen. Elk jaar op 2 november wordt dit gevierd. Nabestaanden herdenken dan hun overleden dierbaren. ,,Voor elke parochiaan die het afgelopen jaar is overleden hangt er een naamkruisje in de Catharinakerk. Nabestaanden mogen dit na de viering mee naar huis nemen. Als ze dat niet willen, komt het kruisje op een andere plek in het kerkgebouw te hangen.”

Met een uitnodigingsfilmpje op Facebook en persberichten naar de media, hoopt Kempers dat ook anders gelovigen of niet-gelovigen zich aangesproken voelen de viering bij te wonen. ,,We gaan niet in op individuele personen, maar het gaat over rouw en hoop in het algemeen. Daardoor is deze viering breder toegankelijk. Centraal staat hoe je kunt omgaan met verlies.”

Quote In de katholieke kerk is het geen hel en verdoeme­nis, maar gaat het om hoop, vrijheid, naasten­lief­de en steun zoeken bij elkaar Paul Kempers, bestuursvoorzitter Catharinakerk Harderwijk

Kempers belooft dat daarbij niet een poging wordt gedaan om mensen tot het geloof te bekeren. ,,Het is meer een hart onder de riem steken. In de katholieke kerk is het geen hel en verdoemenis en gaan we er niet vanuit dat het allemaal onze eigen schuld is. Hoop, vrijheid, naastenliefde en het steun zoeken bij elkaar is meer het uitgangspunt.”

Allerzielen herdenkt alle doden

Hoewel de nadruk ligt op de nabestaanden die in het afgelopen jaar iemand zijn verloren, wordt Allerzielen ook veel bezocht door mensen die in de voorgaande jaren met een overledene te maken hebben gehad. ,,Alle aanwezigen worden tijdens de viering naar voren gevraagd om voor hun dode een waxinelichtje aan te steken.”

Hoeveel dat er zullen zijn durft Kempers niet te voorspellen. ,,Het kerkbezoek in zijn algemeenheid loopt wel terug. Maar er zijn momenten waarop mensen zich toch aangesproken voelen. Allerzielen is daar een voorbeeld van. Dan zie je toch wel zeventig tot tachtig mensen.”

Midweekmis, advent en kerst

Eerder dit jaar nodigde de Catharinakerk ook tijdens de midweekmis op woensdagochtend mensen uit die niet tot het ledenbestand van 1100 Harderwijkse parochianen horen. ,,En dat willen we blijven doen. De adventstijd, de tijd van verwachting en hoop, en kerst lenen zich daar zeker voor.”